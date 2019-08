Koningin Máxima lanceert volgende maand een lesprogramma voor scholieren over kunstmatige intelligentie, afgekort AI. De aftrap is op 4 september in het Gelderse Toldijk.

De Nationale AI-cursus Junior is bedoeld voor kinderen van 10 tot 14 jaar oud. Die ervaren wat AI is en hoe het werkt, aan de hand van interactieve opdrachten uit hun eigen belevingswereld. “Zo kunnen zij later optimaal functioneren in een wereld waarin technologie een steeds grotere rol speelt”, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst en initiatiefnemer UpgradeNL.