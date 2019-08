Ruim honderd jaar na de revolutie die in Duitsland een einde maakte aan het keizerrijk en de tientallen deelmonarchieën is het tijd voor een revolutie in het stadhuis van de Hanzestad Hamburg. Daar staat namelijk nog altijd een buste van keizer Wilhelm II en is een ‘Kaisersaal’ die zijn naam aan hem ontleent.

De politieke groepering Die Linke wil dat het beeld verdwijnt en dat de zaal voortaan ‘Republikanischen Saal’ gaat heten. Dat stelt de Hamburgse fractie maandag onder meer op Twitter. Later deze maand volgt een voorstel in de Bürgerschaft, de stadsraad.

De zaal, de op een na grootste in het Rathaus, dankt zijn naam aan een bezoek van keizer Wilhelm in 1895 die toen het Noord-Oostzeekanaal kwam openen en in het deels nog in aanbouw zijnde gebouw kwam eten. De Kaisersaal is een eerbetoon aan de zeevaart en de handelsgeest van de Hanzestad, met tal van afbeeldingen die de diverse continenten tonen en de met Hamburg verbonden havensteden aan Noord- en Oostzee.

Achterhaalde verwijzing

Volgens Die Linke, die met tien zetels in de Bürgerschaft, het stadsparlement, is vertegenwoordigd, is de verwijzing naar de monarchie achterhaald. In het gebouw ontbreken verwijzingen naar de novemberrevolutie van 1918 en de stichting van de Duitse republiek, hoe onvolkomen die op dat moment ook was.

De omwenteling bracht immers ook vrije verkiezingen en vrouwkiesrecht met zich mee en ook daarnaar wordt in het stadhuis niet verwezen. “Het wordt tijd een stuk geschiedenis toe te voegen”, aldus een Die Linke-vertegenwoordiger Norbert Hackbusch tegen Die Welt.