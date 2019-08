De Thai is gevraagd om maandag te beginnen met het versieren van hun huizen en openbare gebouwen ter gelegenheid van de aanstaande verjaardag van koningin-moeder Sirikit. De weduwe van de in 2016 overleden koning Bhumibol wordt op 12 augustus 87 jaar. Haar verjaardag is een vrije dag voor de Thai, die daardoor een lang weekeinde hebben.

Het bureau van de premier heeft alle provinciale en lokale autoriteiten opdracht gegeven om in het hele land festiviteiten te organiseren. Burgers kunnen daarbij inhaken door hun woningen, werkplekken en regeringskantoren te decoreren met vlaggen, portretten van de koningin, koninklijke banieren en gele en blauwe strikken. Blauw is namelijk de kleur die is verbonden aan de geboortedag van de koningin-moeder.

Aan zulke oproepen wordt door lokale bestuurders meestal braaf gehoor gegeven. Ze willen niet het risico lopen te worden beschuldigd van majesteitsschennis. Daarop staat in Thailand een gevangenisstraf van maximaal vijftien jaar. De Thai gaan wat pragmatischer om met de instructies, waarbij ambtenaren minder vrijheid hebben dan ‘gewone’ burgers.

De verjaardag van de al enkele jaren niet meer in de openbaarheid getreden koningin – ze kreeg in juli 2012 een ernstige beroerte – is in Thailand tevens moederdag. Dat garandeert dat de dag ook zonder de koninklijke invalshoek veel aandacht krijgt.