De Britse prins William heeft zondag een nieuwe campagne opgezet om via het voetbal het belang van geestelijke gezondheid op de agenda te zetten. De Britse voetbalbond FA en de organisatie Heads Together slaan daarvoor de handen ineen.

In een video op Twitter legt William uit waarom het voor voetballers en fans zo belangrijk is om ook mentaal ‘wedstrijdfit’ te zijn. “Niet alleen hun fysieke gesteldheid, maar ook hun mentale conditie verdient aandacht”, zegt de president van de FA. “Dit jaar hebben de FA en Heads Together daarom samen Heads Up gelanceerd, om de wereld te laten zien dat onze mentale gezondheid net zo belangrijk is als onze fysieke gezondheid. We moeten allemaal iedere dag voor onze geestelijke gezondheid zorgen en elkaar steunen zodat we klaar zijn voor alles wat nog op ons pad komt.”

Het initiatief werd zondag gelanceerd voorafgaand aan de Community Shield-wedstrijd tussen Liverpool en Manchester City. Traditioneel is dat de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen tussen de landskampioen en de FA Cup-winnaar van afgelopen jaar. Omdat Manchester City zowel de beker als het landskampioenschap won, mocht Liverpool als nummer 2 van de competitie aantreden.

Manchester City won het duel na strafschoppen, nadat het na 120 minuten nog steeds 1-1 stond.