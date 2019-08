Carl Gustaf verwelkomt meer dan 300 voertuigen in tuin

De rust op Slott Solliden werd onlangs verstoord door circa 300 voertuigen die werden tentoongesteld in de tuinen rond de zomerresidentie van het Zweedse koningspaar. Trotse eigenaren hadden oude motoren, klassieke auto’s en zelfs tractoren opgepoetst voor een speciaal evenement op het koninklijk terrein.

Zowel koning Carl Gustaf als zijn vrouw Silvia bekeek de voertuigen vol interesse, zo melden lokale media. Op foto’s van de Zweedse koninklijke familie is te zien hoe de koning een praatje maakt met de eigenaar van een crèmekleurige kinderauto – precies eenzelfde exemplaar als Carl Gustaf als kind zelf had.

Rond de tentoonstelling waren zondag allerlei activiteiten georganiseerd. Zo konden gasten stemmen op hun favoriete auto en was er livemuziek.

Niet alleen het Zweedse koninklijk paar was afgelopen weekeinde in de weer met auto’s: de Deense prins Joachim, de zoon van koningin Margrethe, deed mee aan de historische Grand Prix van Kopenhagen. Hij viel net niet in de prijzen, maar stuurde zijn meer dan vijftig jaar oude Ford Lotus Cortina wel naar een goede klassering. Ook echtgenote prinses Marie, de prinsen Felix en Henrik en dochtertje prinses Athena waren bij de race aanwezig.