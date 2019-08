Het Japanse keizerlijk gezin is weer terug in Tokio. Keizer Naruhito, keizerin Masako en hun dochter prinses Aiko zijn na een korte vakantie met de trein vanuit de kustplaats Shimoda naar de Japanse hoofdstad gereden. Op het hoofdstation van Tokio werden ze uitbundig toegezwaaid door passanten en andere reizigers.

Het vakantieverblijf in de keizerlijke villa Suzaki was maar van korte duur. Naruhito had zijn gezin afgelopen donderdag meegenomen nadat hij eerder die dag voor het eerst sinds zijn troonsbestijging de buitengewone zitting van de Diet, het parlement, had geopend.

De aan zee gelegen villa, die geliefd was bij Naruhito’s grootvader keizer Hirohito, bood wel rust en privacy. Er is zelfs een eigen strandje, dat in de volksmond ‘Tenno’ strand wordt genoemd, het strand van de keizer.