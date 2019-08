Als koning Juan Carlos niet zo slecht ter been was, dan zou hij dinsdagmiddag ongetwijfeld een vreugdedansje hebben gemaakt bij het wereldkampioenschap zeilen voor klassieke zesmeter boten. Voor de kust van het Finse Hanko finishte zijn in 1947 gebouwde Bribon Gallant in de vierde race van de titelstrijd namelijk als tweede. Daarmee werd de voorsprong van de regerend wereldkampioen, die de ochtendrace al had gewonnen, in het klassement vergroot.

De Spanjaarden, met Pedro Campos als schipper, staan halverwege het WK met een voorsprong van zeven punten op de eerst volgende boot stevig op de eerste plaats dankzij twee eerste, een tweede en een elfde plek in de sinds maandag gehouden manches. Op woensdag en donderdag staan ook twee races op het programma, terwijl vrijdag een reservedag is voor als het weer het zeilen op de twee eerdere dagen niet mogelijk maakt.

Met Bribon veroverde de koning in 2017 voor de kust van Vancouver de wereldtitel nadat hij eerder ook al beslag had gelegd op de Europese titel.