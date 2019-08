Koningin Máxima is klaar om ook na haar jubileum volgende maand de handen uit de mouwen te steken om te zorgen dat iedereen in de wereld toegang heeft tot financiële diensten. Dat schrijft de koningin in een nieuwsbrief die haar VN-kantoor dinsdag heeft verspreid.

In september is Máxima precies tien jaar speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal, een functie die in New York wordt afgekort als UNSGSA. In de nieuwsbrief wordt verslag gedaan van de recente VN-activiteiten van Máxima, zoals haar werkbezoeken aan Ethiopië en Bangladesh en haar aanwezigheid bij de G20 in het Japanse Osaka.

De koningin schreef zelf het voorwoord. “In september is het tien jaar geleden dat ik de rol van UNSGSA accepteerde. Ik ben ongelooflijk trots op de enorme vooruitgang die in die tijd is geboekt door de hele gemeenschap die met inclusieve financiering heeft te maken”, aldus Máxima.

“Echter, het is duidelijk dat we nog veel meer moeten doen om te zorgen dat inclusieve financiering de wereld helpt zijn duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken.” De koningin wil dan ook verder. “Ik kijk uit naar verdere samenwerking, zodat we kunnen verzekeren dat iedereen – en met name achtergestelde groepen – toegang heeft tot, en verantwoord gebruik kan maken van financiële diensten die nodig zijn om hun leven ten goede te veranderen.”

In New York wordt eind september in de week dat de Algemene Vergadering van de VN wordt gehouden ook extra aandacht besteed aan het jubileum van Máxima als UNSGSA. Ook koning Willem-Alexander zal daarbij aanwezig zijn.