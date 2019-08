Koningin-moeder Sirikit van Thailand is dinsdag ontslagen uit het Chulalongkorn-ziekenhuis in Bangkok. Ze is weer overgebracht naar de koninklijke villa Chitralada, aldus een mededeling van het Thaise hof. Sirikit wordt volgende week maandag 87 jaar.

De bejaarde koningin was op 21 juli in het ziekenhuis opgenomen met koorts en aanhoudende ademhalingsproblemen. Medische controles en tests brachten een infectie van de luchtwegen aan het licht. Volgens de mededeling van het hof is haar gezondheid vooruit gegaan.

Koningin Sirikit, weduwe van koning Bhumibol en moeder van koning Vajiralongkorn, is de laatste jaren met grote regelmaat opgenomen in het ziekenhuis. Na een beroerte in juli 2012 is ze niet meer zelfstandig in het openbaar getreden.