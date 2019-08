Sultan Hassanal Bolkiah heeft dinsdag op de tweede dag van zijn staatsbezoek aan Egypte een ontmoeting gehad met studenten uit Brunei en met andere leden van de kleine Bruneise gemeenschap.

In een korte toespraak vertelde hij de studenten om zich te ontplooien, en de “door Allah gegeven zegeningen van gezondheid en geluk” als investeringskapitaal te gebruiken voor het verbeteren van de wereld. Dat meldde de krant Borneo Bulletin.

Sultan Hassanal Bolkiah voerde maandag in het Ittihadiya paleis in Cairo gesprekken met de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi. Daarbij werd onder meer afgesproken om de onderlinge banden op diverse terreinen te verbeteren en aan te halen.

De sultan is voor de tweede keer op staatsbezoek in Egypte, waar hij volgens opgave van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Bandar Seri Begawan nu voor de vierde keer is.