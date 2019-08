Koning Felipe en koningin Letizia kunnen woensdagavond demonstranten verwachten wanneer ze in het Almudaina-paleis in Palma een receptie houden voor 600 genodigden uit de Balearen-eilanden.

De partij ‘Més por Mallorca’ heeft aangekondigd een uur voor de ontvangst te zullen protesteren tegen de aanwezigheid van het koningspaar op het eiland en voor afschaffing van de monarchie. Ook wil de partij dat het koninklijk paleis Marivent wordt opgegeven.

Verschillende andere groeperingen daarentegen hebben daarop gereageerd met de aankondiging juist te gaan demonstreren vóór behoud van de monarchie en steun te betuigen aan de koning en zijn gezin.

Volgens de lokale Kamer van Koophandel en de VVV is hun jaarlijkse zomerverblijf van groot economisch belang voor Mallorca. Dat trekt dankzij de koninklijke vakantie extra toeristen aan en krijgt veel gratis publiciteit.

Voor het koningspaar is woensdag de laatste dag met officiële verplichtingen. Naast de receptie is dat voor koning Felipe aan het begin van de middag een onderhoud met demissionair premier Pedro Sánchez in paleis Marivent.