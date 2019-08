De Alliantie van Europese republikeinse bewegingen (AERM) wil de republikeinse gevoelens in België nieuw leven inblazen. Om die reden is besloten om de jaarlijkse bijeenkomst in 2020 in België te houden. “We willen de gelegenheid gebruiken om de Belgische republikeinen weer energie te geven”, aldus een mededeling van de AERM.

De Alliantie wordt gevormd door zes republikeinse organisaties uit de koninkrijken Denemarken, Noorwegen, Zweden, Spanje, Groot-Brittannië en Nederland, dat wordt vertegenwoordigd door het Republikeins Genootschap. De Belgen laten sinds drie jaar verstek gaan, maar daar hoopt AERM volgend jaar verandering in te brengen. “We hopen dat een groep Belgen een nieuwe campagne zal lanceren om de Belgische monarchie af te schaffen”.

Dat dit niet zo eenvoudig zal zijn, beseft de alliantie. “We weten dat België unieke uitdagingen heeft bij het aanpakken van dit soort nationale constitutionele kwesties. Wij geloven echter dat elk land in Europa op een dag een republiek kan zijn, en dat ongeacht de omstandigheden of politiek van elk land er een strategie is die dat resultaat zal bereiken.”