De Japanse keizerin Masako heeft woensdag in Tokio de Florence Nightingale Medaille uitgereikt aan de verpleegsters Masako Akiyama en Kikuko Takeshita. De keizerin is sinds kort erevoorzitter van het Japanse Rode Kruis, een positie die ze heeft overgenomen van haar schoonmoeder keizerin-emerita Michiko.

De Florence Nightingale Medaille is de hoogste onderscheiding van het Internationale Rode Kruis en wordt in Japan om de twee jaar uitgereikt. Bij de plechtigheid in het Tokyo Princehotel werden in totaal 29 verplegers uit negentien landen onderscheiden.

De nationale afdeling van het Rode Kruis doet een voordracht bij het Rode Kruis en de Rode Halve Maan in Genève. Een commissie van het Rode Kruis en de Internationale Raad van Verpleegkundigen bepalen vervolgens wie de onderscheiding krijgt.

Bij de plechtigheid werd keizerin Masako vergezeld door kroonprinses Kiko en de prinsessen Nobuko, Hanako en Hisako.