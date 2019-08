Koning Abdullah van Jordanië is woensdag de eerste Arabische leider die een ontmoeting heeft met de nieuwe Britse premier Boris Johnson. De koning is dinsdag naar Londen gevlogen en luncht volgens het Jordaanse nieuwsagentschap met Johnson. Daarna bespreken ze de actualiteit.

Koning Abdullah is regelmatig in Londen voor overleg. “Jordanië en het Verenigd Koninkrijk zijn als oude vrienden die weten dat ze ongeacht het weer op elkaar kunnen rekenen. Onze landen zijn vrienden in tijden van zonneschijn en storm”, aldus Abdullah bij een bezoek in februari. Toen werd er in de Britse hoofdstad een conferentie gehouden over versterking van de Jordaanse economie.

Met Johnson zal de koning, die net bliksembezoeken aan Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten achter de rug heeft, willen praten over de toestand in het Midden-Oosten, de spanningen met Iran en de situatie in onder meer Syrië en Irak. Ook zal hij steun willen voor Jordanië.