De Spaanse koning-emeritus Juan Carlos (81) is het zeilen niet verleerd. Bij het wereldkampioenschap voor klassieke zesmeterboten voor de kust van Hanko in Finland loodste hij woensdagmorgen zijn in 1947 gebouwde schip Bribon naar een tweede plaats in de vijfde race van de titelstrijd.

De koning, die in 2017 de wereldtitel won, vergrootte daarmee de voorsprong in het voorlopig klassement op de Finse boot Djinn van Karl-Gustav Phil. Maar de Finnen, die al drie keer als eersten over de finishlijn voeren, zijn allesbehalve kansloos. Er staan namelijk nog drie races op het programma.

Koning Juan Carlos had eerder in de week het roer overgelaten aan de al even ervaren schipper Pedro Campos maar vond het nu tijd om zelf de zee op te gaan.