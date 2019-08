Koning Juan Carlos heeft woensdagmiddag bij het Finse Hanko de tweede race op de derde dag van het WK zeilen voor zesmeterboten gewonnen. Daarmee heeft de koning met zijn bemanning aan boord van de Bribon met nog twee races te gaan op donderdag de koppositie stevig in handen. Prolongatie van de in 2017 in Vancouver behaalde wereldtitel lijkt alleszins mogelijk.

In het voorlopige klassement heeft koning Juan Carlos een voorsprong van zeven punten op nummer twee, Karl-Gustav Pihl. Dat is na de bij het zeilen gebruikelijke aftrek van het slechtste resultaat. Voor de Spanjaarden was dat een elfde plaats in de tweede race van maandag en voor de Finnen een zeventiende plek dinsdagochtend. Nummer drie, de Fin Ossi Paija, staat maar liefst 17 punten achter op de koning.

Bij het ingaan van de laatste zeildag komt het er voor Juan Carlos op aan geen punten te verspelen aan Pihl en bij beide races in de kopgroep te blijven.