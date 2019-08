De prinselijke familie van Liechtenstein wacht tot na de nationale feestdag met de uitvaart van de vorige week op 98-jarige leeftijd overleden prinses Ilona. Dat heeft het vorstenhuis in een korte mededeling bekend gemaakt. De requiemmis voor de prinses, een tante van vorst Hans Adam II, wordt op vrijdag 16 augustus gehouden in de kathedraal van Vaduz, daags na de feestdag.

De nationale feestdag staat dit jaar in het teken van het 300-jarig bestaan van Liechtenstein en kent daarom extra activiteiten en festiviteiten. Traditioneel neemt de prinselijke familie daar volop aan deel. Vorst Hans Adam II nodigt de bevolking zelfs uit voor een drankje in de tuin van zijn kasteel. Dat evenement is inmiddels zo populair geworden dat er enkele jaren geleden een toegangsregeling is ingesteld.

De gestorven prinses Ilona is op 17 mei 1921 geboren als gravin Ilona Esterházy de Gálantha. Ze huwde in 1977 met prins Constantin van Liechtenstein, die al in 2001 is overleden. Aansluitend aan de uitvaartmis wordt het stoffelijk overschot van de prinses bijgezet in de vorstelijke crypte.