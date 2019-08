Prinses Märtha Louise heeft woensdag een nieuw profiel aangemaakt op Instagram. Daar bericht ze alleen over haar commerciële activiteiten. De Noorse prinses wil daarmee een einde maken aan de discussie die eerder dit jaar ontstond over het gebruik van haar titel voor haar werkzaamheden. Met name de tour ‘De prinses en de sjamaan’ zorgde in Noorwegen voor veel ophef.

Prinses Märtha Louise, de oudste dochter van koning Harald, gaf woensdag zelf tekst en uitleg op Instagram, waar ze 127.000 volgers heeft. “Er zijn de laatste tijd veel discussies geweest over mijn gebruik van mijn titel in een commerciële context. Het spijt me heel erg dat ik prinses heb gebruikt in de naam van mijn tour. Dat heb ik al eerder gezegd en daar blijf ik nog steeds bij. Het was een vergissing en ik begrijp dat het reacties uitlokt wanneer de titel op deze manier wordt gebruikt.”

Ze heeft de discussies ter harte genomen en in overleg met de koninklijke familie besloten om duidelijke normen te stellen voor het gebruik van haar titel. Dat doet ze voortaan alleen privé of wanneer ze namens het koninklijk huis naar buiten treedt. “Vanaf nu zal ik mijn titel niet meer in een commerciële context gebruiken. Dat wil zeggen dat ik in alle commerciële contexten alleen Märtha Louise gebruik.”

“Ik vind het een goede oplossing als er een duidelijk onderscheid is tussen mijn zakelijke activiteiten en mijn rol als vertegenwoordiger van het koninklijk huis. Ik heb daarmee ruimte gecreëerd voor meer vrijheid in mijn zakelijke activiteiten”, aldus Märtha Louise.