De Belgische koning Filip en koningin Mathilde hebben donderdag hun landgenoot Remco Evenepoel gefeliciteerd met diens Europese titel op de individuele tijdrit. De Belgische wielrenner boekte zijn zege op Nederlandse bodem, in Alkmaar.

“Proficiat @EvenepoelRemco, prachtige overwinning op het EK tijdrijden!”, luidde een tweet van het Belgische hof. Dezelfde boodschap werd in het Frans verspreid. Het bericht werd afgesloten met de hashtag “trots”.

De pas 19-jarige Evenepoel reed vorig jaar nog bij de junioren. De Deen Kasper Asgreen, die 18 seconden toegaf, pakte het zilver. Brons was er voor de Italiaan Edoardo Affini, die twee tellen meer nodig had dan Asgreen. Jos van Emden was op plek acht de beste Nederlander.