De door William en Kate georganiseerde King’s Cup Regatta bij het Isle of Wight is donderdag gewonnen door survivalexpert Bear Grylls. Grylls won beide races. Prins William eindigde op de derde plek, terwijl zijn vrouw Catherine werd gediskwalificeerd. Grylls mag dankzij zijn overwinning de King’s Cup in ontvangst nemen, een beker die in 1920 op hetzelfde eiland voor het eerst werd uitgereikt door koning George V.

Catherine werd gediskwalificeerd nadat zij en haar boot een valse start hadden gemaakt bij de tweede race. In de eerste race eindigde de hertogin als zevende van de acht. Prins George, prinses Charlotte en hun opa Michael Middleton waren aanwezig om het koninklijke paar aan te moedigen.

De zeilwedstrijd is dit jaar voor het eerst georganiseerd door William en Kate, ten behoeve van acht goede doelen. Ieder goede doel heeft een eigen boot, met daarop een bekendheid. Bear Grylls won de wedstrijd voor het goede doel Tusk, dat Afrikaanse dieren – vooral olifanten – in Afrika wil beschermen.

Aanvankelijk zou de race vrijdag plaatsvinden, maar de organisatie besloot het evenement een dag naar voren te halen vanwege verwacht slecht weer. De Britse meteorologische dienst heeft voor vrijdag code geel afgegeven voor het Isle of Wight. Nabij het eiland voor de Britse zuidkust worden zware regenval, onweersbuien en zware windstoten verwacht.