De vaartocht met het koningsschip door de Deense wateren zit erop voor kroonprins Frederik en zijn gezin. “Læsø was deze keer onze laatste stop met Dannebrog. Het was voor ons een groot genoegen om Denemarken vanuit zijn verschillende en prachtige kanten te ervaren”, meldden Frederik en echtgenote Mary vrijdag via sociale media.

“Het was een prachtige en leerzame week en tegelijkertijd was het een genoegen om onderweg zoveel warme en gastvrije mensen te ontmoeten”, voegde het kroonprinselijk paar eraan toe. Ook plaatsten ze foto’s van hun uitstapje op het 1800 inwoners tellende eilandje in het Kattegat, dat gekenmerkt wordt door oude huizen met daken van zeewier. Dat is steviger dan bijvoorbeeld stro en werd onder meer gebruikt omdat het in ruime mate voorhanden was op het eiland.

Læsø, dat voor de kust ligt van Jutland, was vroeger bekend vanwege de zoutwinning. Het grondwater bevatte wel vijftien procent zout, en er werd flink verdiend met de zoutproductie. Alleen ging het wel ten koste van de oorspronkelijke bomen op het eiland, waarna de zoutwinning stopte. Tegenwoordig is er weer een kleine productie, bij de Læsø zoutziederij die het kroonprinselijk gezin vrijdag ook bezocht.