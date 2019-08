Keizerin-emerita Michiko van Japan heeft borstkanker. De 84-jarige echtgenote van de in april afgetreden keizer-emeritus Akihito wordt over een paar weken geopereerd, zo maakte het Keizerlijk Hofagentschap vrijdag bekend.

De ziekte is in een vroeg stadium ontdekt. Michiko gaat volgende maand onder het mes, meldt het Japanse persbureau Kyodo. De keizerin-emerita heeft sinds begin dit jaar steeds meer last van kortademigheid.

Akihito gaf in de zomer van 2016 aan afstand te willen doen van de troon. Vanwege gezondheidsproblemen kon hij zijn officiële taken steeds minder goed vervullen. Aftreden is in Japan hoogst ongebruikelijk, er was dan ook lange tijd nodig om alles te regelen. In april was het zo ver en kon Akihito aftreden ten gunste van zijn zoon Naruhito. Hij zit sinds 1 mei op de chrysantentroon.