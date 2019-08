Koning Juan Carlos en de overige de deelnemers aan het wereldkampioenschap zeilen in zesmeterboten kijken ook vrijdag weer gespannen naar de weersverwachting voor de zee voor het Finse Hanko. De grote vraag is of er wel genoeg wind zal zijn om de laatste twee races van de titelstrijd te zeilen.

Vrijdag is de reservedag van het kampioenschap dat eigenlijk een dag eerder beslist had moeten zijn. Donderdagavond is zelfs het grote slotdiner al gehouden in het casino van Hanko. Maar er viel daar nog geen eremetaal te verdelen omdat de wind het eerder op de dag had laten afweten.

De boten waren wel de zee opgegaan en volgens zeilkenners had koning Juan Carlos met zijn Bribon indruk gemaakt, maar uiteindelijk moest ook hij de strijd opgeven toen het bijna windstil werd. De race werd gestaakt en het hele programma verschoven naar vrijdag.

De Spaanse koning voert het klassement bij de klassieke boten aan en hoopt zijn in 2017 veroverde titel te prolongeren, maar dan moet de wind wel meewerken.