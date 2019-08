Sultan Hassanal Bolkiah van Brunei en zijn vrouw Saleha vieren vrijdag in Singapore de 54e onafhankelijkheidsdag en het tweehonderdjarig bestaan van de stadstaat. Ze hebben ook twee van hun kinderen meegenomen om te genieten van de uitgebreide festiviteiten en het enorme vuurwerk dat aan het einde van de dag wordt afgestoken.

De sultan van Brunei is regelmatig te gast in Singapore waarmee zijn land nauwe betrekkingen onderhoudt. Zo hebben Brunei en Singapore in 1967 een valuta-overeenkomst gesloten, waardoor een hechte monetaire samenwerking is ontstaan en met elkaars geld kan worden betaald.

Singapore werd op 9 augustus 1965 zelfstandig nadat Maleisië duidelijk had gemaakt geen trek meer te hebben in de eerder gesloten federatie. Sindsdien heeft Singapore zich ontwikkeld tot een van de rijkste landen ter wereld, al ging dat met vallen en opstaan en een autoritair regime. “We hebben veel tegenslagen moeten overwinnen maar zijn daar steeds weer in geslaagd, omdat we bereid waren te vernieuwen en nieuwe wegen in te slaan”, aldus premier Lee Hsien Loong in zijn toespraak ter gelegenheid van onafhankelijkheidsdag.

Singapore viert dit jaar tevens dat in 1819 de Britten onder Sir Stamford Raffles en majoor William Farquhar voor de Britse Oost-Indië Compagnie een handelspost begonnen, met toestemming van de toenmalige leiders van het aangrenzende sultanaat Johor. Het huidige Singapore is daaruit ontstaan.