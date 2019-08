Overal in Thailand worden voorbereidingen getroffen voor de viering van de 87e verjaardag van koningin-moeder Sirikit maandag. De verjaardag dubbelt tevens met moederdag en is een vrije dag.

In de wijk Bang Sue in Bangkok gingen vrijdag gemeentewerkers de straat op om deze schoon te maken. Ze deden dat nadat eerst eer was betoond aan een groot portret van de koningin-moeder. De schoonmaakploeg was gekleed in lichtblauwe shirts, de kleur van de geboortedag (een vrijdag) van koningin Sirikit.

Het grote winkelcomplex Siam Paragon heeft de komende dagen tal van activiteiten ter ere van de weduwe van koning Bhumibol. Ook is er een tijdelijke tentoonstelling ingericht waarin aandacht wordt gevraagd aan de enorme verdiensten van Sirikit op het gebied van onder meer kunst, wetenschap en cultuur.

Daarbij wordt haar ondersteuning van “alle kansarme Thai die in armoede leven of ontberingen en natuurrampen hebben ondervonden” ook niet vergeten. “Zonder terughoudendheid blijft de koningin-moeder zowel morele als fysieke steun geven voor het langdurig geluk van de Thai.”

In het hele land worden maandag gebedsdiensten gehouden en kaarsen ontstoken ter ere van de koningin. Die is na een zware beroerte in de zomer van 2012 niet meer in de openbaarheid verschenen, al worden af en toe nog wel foto’s van haar verspreid. Haar gezondheid is broos en Sirikit verblijft regelmatig met tal van infecties in het ziekenhuis.