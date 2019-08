De Deense televisie DR werkt aan een historische dramaserie over het leven van koning Frederik IX, de vader van de huidige koningin Margrethe. De serie moet op vier achtereenvolgende zondagen in december worden uitgezonden en maakt gebruik van historische opnamen en van acteurs die gebeurtenissen uit het koninklijke leven naspelen.

De in 1899 geboren Frederik werd in 1947 koning van Denemarken na het overlijden van zijn vader Christian X. Hij regeerde tot aan zijn dood in januari 1972, waarna oudste dochter Margrethe op de troon kwam. Om dat mogelijk maken was begin jaren vijftig wel de grondwet veranderd, waarbij Frederiks broer kroonprins Knud opzij werd geschoven.

Volgens de Deense televisie bestrijkt het leven van Frederik een interessante periode in de nationale geschiedenis, waarin het land zich op cultureel, politiek, economisch en sociaal opzicht sterk ontwikkelde. In de periode zitten ook twee wereldoorlogen en de terugkeer in 1920 van Zuid-Jutland bij Denemarken. Ook wordt aandacht besteed aan het huwelijk van Frederik met de Zweedse prinses Ingrid en hun gezinsleven.