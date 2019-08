De Spaanse koning Juan Carlos (81) kijkt ondanks zijn hoge leeftijd nu al uit naar de verdediging van zowel zijn Europese- als zijn wereldtitel zeilen in klassieke zesmeterboten. Dat zei zijn zeilvriend en medeschipper Pedro Campos van de succesvolle Bribon zaterdag tegen La Razón, daags na de prolongatie van het wereldkampioenschap in het Finse Hanko.

Dat Juan Carlos, die in 2017 op aanraden van Campos in de zesmeterklasse is begonnen, zijn titels graag wil verdedigen heeft alles te maken met de locatie van zowel het Europese kampioenschap van volgend jaar en het WK in 2021. Beide zijn namelijk thuiswedstrijden voor de koning, die zijn Bribon heeft ingeschreven bij de koninklijke zeilclub van Sanxenxo in Galicië. Die vereniging heeft ook de organisatie van beide kampioenschappen toegewezen gekregen.

Campos is met achttien wereldtitels in verschillende klassen een van de meest ervaren zeilers van Spanje. Hij vaart al sinds 1993 met de koning, met wie hij jarenlang deelnam aan de Koningscup bij Mallorca. Toen Juan Carlos met zijn gezondheid begon te sukkelen, schoot het zeilen er ook bij in, maar Campos daagde de koning na zijn troonsafstand in 2014 uit om weer het water op te gaan. De zesmeterboot bleek daarvoor het meest geschikt, en na een paar aanpassingen was Juan Carlos helemaal in zijn element.

“Leeftijd is minder belangrijk dan bij andere sporten. Op een zeilboot wissel je gewoon van positie. Ervaring en rust zijn net zo belangrijk als kracht of snelheid”, aldus Campos, zelf voorzitter van de Real Club Naútico de Sanxenxo. Koning Juan Carlos kan dus zeker nog een tijdje mee, ook gezien de hernieuwde vreugde die hij aan het zeilen beleeft. “Zeilen zit in zijn DNA. Zijn grootvader en vader waren verwoede zeilers, en ook zijn zoon en kleinkinderen zeilen. Leonor en Sofia hebben tijdens hun zomerkamp in Amerika gezeild”, aldus Campos.