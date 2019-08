China is van plan om vicepresident Wang Qishan af te vaardigen naar de inhuldiging van keizer Naruhito. Dat meldt het Japanse persbureau Kyodo zondag. De komst van de vorig jaar aangestelde vicepresident is een teken dat China de betrekkingen met Japan serieus neemt en wil verbeteren, aldus waarnemers.

Keizer Naruhito trad op 1 mei aan nadat zijn vader keizer Akihito een dag eerder was afgetreden. De formele bevestiging van de troonsbestijging is tijdens de zogenoemde ‘Sokuirei Seiden no gi’-ceremonie die op 22 oktober plaatsvindt in Tokio. Daarvoor heeft Japan ook buitenlandse staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders uitgenodigd.

Wang Qishan komt namens de Chinese president Xi Jinping die mogelijk volgend voorjaar een staatsbezoek brengt aan Japan. Bij de plechtigheid in Tokio wordt ook het Nederlandse koningspaar verwacht, naast tal van andere vorstelijke gasten, presidenten en genodigden. Het nieuwe Japanse keizerspaar maakt later op de dag een rijtoer door Tokio.