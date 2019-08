Aan het wat stijve Britse hof, waar traditie hoogtij vierde en de vrouwelijke leden vooral bekendstonden om hun kleding in zoete pastelkleuren en klassieke parelcolliers, was prinses Diana een verfrissende nieuwe verschijning. Al vrij snel wist zij uit te groeien tot een icoon voor de wereld van mode en juwelen. Ook voor mij als juwelenhistoricus werd Diana een heldin, die het voor elkaar kreeg om de dog collar opnieuw in de mode te brengen, een van mijn absolute favorieten in de geschiedenis van het juweel. Bovendien was ze na Wallis Simpson de eerste die gekweekte parels en namaakjuwelen ging dragen; aan het hof was dat not done, maar inmiddels heeft dit aan alle Europese hoven navolging gevonden.

Als verlovingsring kocht prins Charles bij hofjuwelier Garrard een klassieke entouragering, bezet met een ovale saffier van ongeveer 9 karaat en 16 briljanten. Het model werd al spoedig bekend als ‘lady Di-ring’. Zelfs op de avond dat prins Charles op de BBC-tv zijn ontrouw bekende, droeg de prinses duidelijk zichtbaar deze ring, bij een beeldige little black dress, absoluut mijn favoriete outfit, mede dankzij het prachtige parelsnoer met de broche van de koningin-moeder.

Vier maanden na de dood van de prinses mochten haar zoons in haar appartement een aantal persoonlijke dingen uitzoeken. Prins William koos onder andere een Cartier-horloge en prins Harry de verlovingsring. De broers maakten echter de afspraak dat wie zich het eerst zou verloven, de ring mocht weggeven en dat werd William. En hoewel na zijn verloving kopieën van de ring werden aangeboden als Kiss me Kate-ring, blijft de naam van Diana ermee verbonden.

Direct na de verloving schonk de koningin-moeder Diana een diamanten hanger met het Prins van Wales-wapen in diamanten, waar een druppelvormige smaragd onder kan worden gehangen. Na het overlijden van Diana ging het terug naar de koninklijke familie en tegenwoordig wordt de hanger als broche gedragen door Camilla, die officieel immers ook Prinses van Wales is.

Zoals gebruikelijk droeg prinses Diana op haar huwelijksdag eveneens geleende juwelen, mede om te voldoen aan een oude Engelse traditie. Het ging om een diamanten diadeem uit de Spencer-collectie, haar something old (iets ouds), en een paar diamanten oorhangers van haar moeder als something borrowed (iets geleend). Aan het eind van de huwelijksdag, toen het jonge echtpaar op weg ging voor de huwelijksreis, droeg de nieuwe prinses een dog collar, eveneens uit het bezit van haar moeder, die tegenwoordig wordt gedragen door haar zus Sarah.

Prinses Diana wist dikwijls verrassend voor de dag te komen. Zo droeg ze eens bij een filmpremière een lang parelcollier in haar rugdecolleté. Ze vertelde achteraf daar wel een beetje spijt van te hebben, want die parels tegen haar rug waren zittend in een bioscoopstoel best pijnlijk.

Ook droeg ze soms korte colliers, zogenoemde chokers, op het voorhoofd als bandeau. Van de toenmalige kroonprins van Saoedi-Arabië kreeg ze als huwelijksgeschenk een set juwelen met saffieren en briljanten. Uit verschillende onderdelen van de set liet ze een choker maken, die ze op een nachtblauw fluwelen ondergrond om de hals, en tijdens een staatsbezoek in 1986 aan Japan ook op het voorhoofd droeg.

Ook een choker met diamanten en smaragden werd door de prinses om de hals gedragen, en tijdens een bezoek aan Australië eveneens als bandeau. Dit juweel was in 1980 een huwelijksgeschenk van de koningin.

Naast het Spencer-diadeem droeg prinses Diana opmerkelijk vaak een diadeem met loshangende druppelvormige parels, het zogenoemde Cambridge Lover’s Knot-diadeem, eveneens een huwelijksgeschenk van haar schoonmoeder en een van haar favoriete juwelen. Onvergetelijk vind ik het beeld van prinses Diana in haar met pareltjes bestikte jurk met opstaande kraag met dit diadeem. Mede dankzij Diana werd het diadeem een icoon, dat na haar dood terugging naar de koninklijke familie en tot op heden enkele keren is gedragen door de Hertogin van Cambridge.