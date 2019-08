Koningin Elizabeth is zondagmorgen samen met haar zoon prins Andrew en haar kleindochter prinses Beatrice naar de kerk gegaan in Crathie. Daar ging koningin Victoria in de negentiende eeuw al ter kerke en sindsdien wordt Crathie Kirk door Britse monarchen gebruikt wanneer ze in hun Schotse kasteel Balmoral verblijven.

Sarah Ferguson, de ex van prins Andrew, bleef uit zicht. Ze zou deze dagen ook op het landgoed van de koningin verblijven, maar zoals gebruikelijk niet in het hoofdgebouw bij de koninklijke familie. Sarah en Andrew gaan sinds hun scheiding in 1996 nog altijd vriendschappelijk met elkaar om. Ze zijn onder één dak blijven wonen en gaan regelmatig samen op vakantie. Ook de Queen heeft Sarah niet laten vallen.

Elizabeths echtgenoot prins Philip wil al jaren niks te maken hebben met zijn gewezen schoondochter en volgens Britse media wordt er een zorgvuldig tijdplan opgesteld om te voorkomen dat de hertog van Edinburgh ‘Fergie’ tegenkomt. Maar het landgoed is daarvoor groot genoeg.

Andrew en zijn vrouw hebben volgens media dit weekeinde heel wat om over te praten na de dood van de Amerikaanse zakenman Jeffry Epstein, die ze beiden kenden. Vrijdag nog verschenen papieren waarin de prins werd beschuldigd van het onzedelijk betasten van een student, een aantijging die Buckingham Palace bestreed. De Daily Express zag het gezamenlijk naar de kerk rijden van de koningin en haar zoon dan ook als een steuntje in de rug voor de hertog van York.