‘De mooiste koningin van de wereld’, zoals de Thaise koningin Sirikit lang bekendstond, ‘is een verlichtend licht dat hoop en kracht geeft aan degenen die het het meest nodig hebben.’ Zo omschrijft de Bangkok Post in een speciaal eerbetoon de koningin-moeder die maandag 87 jaar wordt. Ze is tevens ‘een heldin en pijler van kracht’ voor haar zoon koning Vajiralongkorn, naast een ‘echte moeder’ voor alle Thai. Haar verjaardag is daarom ook moederdag.

De krant komt superlatieven tekort om de veelzijdigheid en bijzondere gaven van koningin Sirikit in woorden te vatten. ‘Ze was zo getalenteerd in muziek dat ze ooit zelfs overwoog om concertpianist te worden’, wordt gemeld over haar jeugd. Als steun en toeverlaat van koning Bhumibol was de koningin ‘een baken van hoop en aanmoediging’ voor de Thai.

Sirkit was er voor iedereen. Maar daarbij verwaarloosde ze nooit de zorg voor haar vier kinderen, benadrukt de Bangkok Post. ‘Ondanks haar drukke agenda is ze altijd toegewijd geweest aan het uitvoeren van haar moederlijke taken voor haar drie dochters en haar enige zoon’.

Hobby’s

Als favoriete hobby noemde ze dan ook ‘voor mijn kinderen zorgen’. ‘Ze heeft nooit nagelaten haar agenda zo te regelen en haar tijd zo te verdelen dat ze zoveel mogelijk tijd met haar vier kinderen zou kunnen doorbrengen.’ Buiten Thailand, waar de strenge wet op majesteitsschennis niet geldt, wordt haar levensgeschiedenis evenwel in andere bewoordingen verteld en is er bijvoorbeeld sprake van verdeeldheid in het gezin en het uitoefenen van politieke invloed.

De koningin-moeder speelt na een zware beroerte in juli 2012 alleen nog maar een symbolische rol. In Thailand zijn ter ere van haar verjaardag tal van officiële festiviteiten georganiseerd.