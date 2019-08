Koningin Elizabeth staat tijdens haar vakantie in het Schotse Balmoral stil bij Internationale Jongerendag die maandag wordt gevierd.

Op Internationale Jongerendag, een dag die in het leven is geroepen door de Verenigde Naties, wordt stilgestaan bij de situatie rondom jongeren. Dit jaar is dat de manier waarop jongeren bijdragen aan vrede. Op Instagram deelt het Britse koningshuis een aantal foto’s van de betrokkenheid van de koningin bij jongeren in de gemenebestlanden. De Britse koningin staat aan het hoofd van het Gemenebest van Naties, een samenwerkingsverband van 53 landen. Van de meer dan 2 miljard inwoners van deze landen is 60 procent jonger dan dertig jaar.

Op Instagram prijst de koningin het netwerk van de Queen’s Young Leaders, een groep van 240 jonge bijzondere mensen in de gemenebestlanden die zich inzetten voor een betere maatschappij. De Britse koningin is beschermvrouwe van de organisatie achter de Queen’s Young Leaders Awards, die jonge wereldverbeteraars met elkaar in contact brengt en helpt hun ambities en dromen te verwezenlijken. Haar kleinzoon prins Harry is voorzitter van deze stichting,The Queen’s Commonwealth Trust. Zijn echtgenote Meghan werd in maart op Internationale Vrouwendag, benoemd tot vicevoorzitter.