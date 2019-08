Sultan Ibrahim van de Maleisische deelstaat Johor heeft zonder opgave van redenen zijn oudste zoon kroonprins Ismail benoemd tot regent. Dat betekent dat Ismail alle taken van de sultan kan uitoefenen. Het besluit werd maandag gedeeld op sociale media. Ibrahim heeft in 2016 al eens zijn regeringstaken overgedragen aan de kroonprins.

Het aanwijzen van een regent gebeurt doorgaans alleen bij lange afwezigheid van de sultan, of wanneer hij ziek is of om andere redenen zijn taken niet kan uitvoeren. Sultan Ibrahim (60) ontbrak vorige maand bij de installatie van zijn zwager sultan Abdullah als koning van Maleisië, maar was wel actief in de eigen deelstaat.

In het weekeinde ging hij ook naar moskee Pasir Pelangi voor de gebeden ter gelegenheid van het islamitische Offerfeest, in gezelschap van de kroonprins en van zijn Nederlandse schoonzoon Dennis Verbaas, de echtgenoot van Ibrahims enige dochter prinses Aminah.

Regent Ismail (35) is vorige maand voor de derde keer vader geworden. Hij heeft een moeilijke verhouding met de Maleisische premier Mahathir Muhamad (94). Die vindt dat hij zich als lid van een koninklijke familie niet met federale staatszaken moet bemoeien en hem al een paar keer publiekelijk een standje heeft gegeven. Ismail meent echter dat hij wel degelijk zijn opinie kan uiten.