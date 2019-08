De Thai zijn maandagavond getrakteerd op opnamen van de jarige koningin-moeder Sirikit. Die kreeg in de koninklijke villa Chitralada bij het Dusit-paleis in Bangkok bezoek van het koningspaar, twee van haar dochters en een aantal kleinkinderen.

Bij de verjaardagsvisite kwamen ook fotografen mee om het familiemoment voor de natie vast te leggen. De laatste keer dat koningin-moeder Sirikit werd gefotografeerd was precies een jaar geleden. Sirikit, die maandag 87 jaar werd, is na een beroerte in 2012 niet meer eigenstandig in het openbaar verschenen.

De koningin-moeder werd voor de foto’s die door het Bureau van de Hofhouding werden verspreid geflankeerd door haar zoon koning Vajiralongkorn en diens nieuwe echtgenote koningin Suthida. Aan weerskanten van hen zaten de prinsessen Chulabhorn en Sirindhorn, twee van de drie dochters van Sirikit en wijlen koning Bhumibol.

De verjaardagsvisite werd gebruikt om offergaven te geven aan een monnik voor het welzijn van de koningin-moeder. Eerder op de middag had de koning dat met zijn vrouw en drie nog erkende kinderen ook al gedaan in de Tempel van de Smaragden Boeddha in het Grand Palace.