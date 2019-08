Japan verwacht dat de Amerikaanse president Donald Trump zijn vicepresident Mike Pence afvaardigt naar de zogenoemde Sokuirei Seiden no Gi-ceremonie, de formele troonsbestijging van keizer Naruhito op 22 oktober.

De Japan Times, die het bericht dinsdag bracht, neemt daarbij de inhuldiging van Naruhito’s vader keizer Akihito in 1990 als voorbeeld. De toenmalige Amerikaanse vicepresident Dan Quayle reisde destijds naar Tokio.

In Japan wordt al enige tijd reikhalzend uitgekeken naar de gastenlijst voor de plechtigheid. Clarence House kondigde maandag de komst aan van prins Charles, die er in 1990 ook al bij was: het lot van een troonopvolger die al meer dan vijftig jaar in de wachtkamer zit. Zo heeft hij ook al twee troonswisseling meegemaakt in Nederland (1980, 2013).

Zondag werd bekend dat China is van plan is om vicepresident Wang Qishan af te vaardigen. De komst van de vorig jaar aangestelde vicepresident is een teken dat China de betrekkingen met Japan serieus neemt en wil verbeteren, aldus waarnemers.