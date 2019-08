Het bestuur van de Yasukuni-schrijn in Tokio, waar de zielen worden vereerd van bijna 2,5 miljoen mensen die stierven in dienst van de Japanse keizer, zal de nieuwe keizer Naruhito niet uitnodigen voor een bezoek. Dat meldt de Japan Times dinsdag. Het is onwaarschijnlijk dat de keizer ooit naar het heiligdom komt.

Bezoeken aan de shintoschrijn, niet ver van het Keizerlijk Paleis, zijn omstreden omdat daar sinds oktober 1978 ook veertien zogenoemde klasse A-oorlogsmisdadigers worden vereerd. Naruhito’s vader keizer Akihito heeft de schrijn in zijn regeringstijd nooit bezocht en zijn grootvader keizer Hirohito, die er in 1969 en 1975 naar toe ging, stopte ermee.

Het in 1869 door de toenmalige Japanse keizer opgerichte Yasukuni viert dit jaar zijn 150-jarig bestaan. Het bestuur vroeg eind vorig jaar bij het Keizerlijk Hofagentschap of het zin had om keizer Akihito uit te nodigen voor het jubileum. Bij de vorige jubilea in 1919 en 1969 waren de toenmalige keizers ook gekomen.

Japans oorlogsgeweld

Het antwoord van het paleis was afwijzend, al werd de aanstaande troonswisseling als hoofdreden gegeven. Uit het feit dat het verzoek niet werd doorgeleid naar de grootmeester, begreep het bestuur van Yasukuni dat verder aandringen geen nut had en dat een invitatie aan de nieuwe keizer Naruhito ook geen zin heeft.

Sinds de veertien bij het Tokio tribunaal na de Tweede Wereldoorlog veroordeelde misdadigers er een rustplaats hebben gevonden, worden bezoeken van hoge Japanse officials door landen als Korea en China gezien als een belediging en als verheerlijking van het oorlogsverleden. Dat heeft een trits Japanse premiers er niet van weerhouden om Yasukuni toch te bezoeken, vaak ook op 15 augustus, de dag dat in 1945 een einde kwam aan de oorlog.

De bezoeken, al of niet onder het mom van privépersoon, leidden steeds tot felle protesten in de landen die zwaar onder het Japanse oorlogsgeweld hebben geleden. Keizer Akihito die zich tijdens zijn regering inzette om de betrekkingen met China en Korea te verbeteren en de wonden van de oorlog te helen, bleef dan ook ver weg van de Yasukuni-schrijn. Het bestuur daarvan weet nu dat zijn zoon ook niet zal komen en wellicht geen enkele keizer meer, aldus de Japan Times.