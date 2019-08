De nieuwe Japanse keizer Naruhito weet de ogen van de wereld op zich gericht wanneer hij op 15 augustus in Tokio voor het eerst sinds zijn aantreden de herdenking bijwoont van het einde de Tweede Wereldoorlog. Dat is donderdag precies 74 jaar geleden.

Er zal extra worden gelet op zijn toespraak, al zal hij waarschijnlijk weinig afwijken van de boodschap van zijn afgetreden vader, ‘vredeskeizer’ Akihito. Die zocht altijd naar verzoening, met name met de landen die in de oorlog zwaar hadden geleden onder de Japanse bezetting. “Ik wil het werk van de vorige keizer behouden. Ik wil graag aan de mensen denken en voor de mensen bidden,’ aldus Naruhito eerder dit jaar.

In een gesprek met de Japan Times zei Tokumasa Miyagi (78), hoofd van de vereniging van nabestaanden van oorlogsslachtoffers op het eiland Okinawa, te hopen dat het nieuwe keizerspaar zich eveneens zal blijven inzetten voor vrede. Keizer Akihito bezocht de eilanden ten zuiden van Japan elf keer, en heeft er een bijzondere band mee opgebouwd.

Miyagi maakt deel uit van een groep van veertig inwoners van Okinawa, waar in de oorlog zwaar is gevochten, die donderdag in Tokio de herdenkingsplechtigheid bijwoont. “Ik wil dat we ook in dit nieuwe tijdperk vrede hebben”, aldus Miyagi.