Verschillende bekende Britten, onder wie politici, hebben zich uitgelaten over de uitspraken van Brexit-boegbeeld Nigel Farage. The Guardian heeft geheime opnames in handen waarop te horen zou zijn hoe de politicus meerdere leden van het Britse koninklijk huis aanvalt.

Op de opnames, gemaakt bij een besloten bijeenkomst in Australië, is te horen hoe Farage prins Charles – die hij “Charlie Boy” noemt – hekelt vanwege zijn zorgen over de opwarming van de aarde en hoe hij de moeder van Elizabeth omschrijft als een met overgewicht kampende, alcoholistische kettingroker. Prins Harry is volgens Farage sinds zijn relatie met Meghan verworden van een “jonge, dappere, echte man” tot een wat saaie prins.

De conservatieve politicus Nigel Evans haalt op zijn beurt uit naar Farage, zo meldt de Daily Express. Hij vindt dat de Brexit-politicus de koninklijke familie keihard heeft aangevallen, enkel en alleen om zijn publiek te vermaken. “De grote meerderheid van de mensen zou, mochten ze de keuze hebben, altijd een lid van de koninklijke familie verkiezen boven welke politicus dan ook.”

Goedbedoelde uitspraken

Stephen Pound, parlementslid voor de Labour Party, sluit zich bij die boodschap aan. “Iedereen kan dit soort aanvallen verzinnen. We verwachten meer van iemand die lid is van het Europees Parlement.”

Royalty-watcher en auteur Phil Dampier neemt het echter op voor Farage. Hij denkt dat de uitspraken uit de context heeft gehaald. Over Harry en Meghan heeft de politicus simpelweg gelijk, meent Dampier. En de uitspraken over de moeder van Elizabeth zijn goedbedoeld: de ‘Queen Mother’ dronk namelijk stevig, maar werd desondanks 101. Farage zei dat hij hoopt dat Elizabeth net zo oud wordt.