De Amerikaanse musical Diana, die eerder dit jaar in San Diego in première ging, is vanaf volgend voorjaar te zien op Broadway in New York. Diana gaat op 31 maart in première, na een paar weken van try-outs. Het stuk wordt geregisseerd door Tony Award-winnaar Christopher Ashley. Dit meldt The New York Times.

De musical vertelt het leven van de Britse prinses, die haar sprookjeshuwelijk met prins Charles uiteen zag spatten en sinds haar toetreding tot de Royal Family dagelijks de voorpagina’s van de Britse tabloids sierde. In 1997 kwam Lady Di om het leven door een noodlottig ongeval in Parijs.

Aan zesvoudig Tony Award-winnaar William Ivey Long de taak om de kostuums te verzorgen, waaronder zijn versie van Diana’s weelderige trouwjurk uit 1981.