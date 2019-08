De Zweedse prins Daniel verschijnt binnenkort op het programma ‘Ask the Doctor’ op de Zweedse televisiezender SVT. Daarin zal hij praten over zijn eigen nierziekte, waardoor hij getroffen werd kort na zijn verloving met kroonprinses Victoria. Dat melden Zweedse media.

Maandag 26 augustus zal de prins verschijnen in het programma, waar hij openlijk zal praten over hoe hij en zijn gezin omgaan met zijn nierziekte. Ook zal hij nierpatiënten die onlangs een niertransplantatie hebben ondergaan bezoeken in het Karolinska Huddinge Ziekenhuis.

Zelf moest de prins een operatie ondergaan in 2009. Zijn vader, Olle Westling, gaf Daniel een van zijn nieren, waardoor zijn leven kon worden gered. Wel moet de prins de rest van zijn leven medicatie slikken. “Mijn vader en ik waren altijd al close. Maar het is duidelijk dat dit niet alleen effect heeft gehad op mij en mijn vader, maar ook op mijn moeder die zich ongelooflijk zorgen maakte. We zijn allebei gezond vandaag de dag, wat betekent dat we als familie nog meer naar elkaar zijn gegroeid,” vertelde Daniel toentertijd aan de Zweedse krant Aftonbladet.