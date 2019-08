Roemenië geeft eind deze maand voor het eerst sinds de afschaffing van de monarchie in 1947 weer een circulatiemunt uit met de beeltenis van een vorst. Op de munt van 50 bani (tien cent), die in een oplage van 5 miljoen door de nationale bank wordt uitgegeven, prijkt de afbeelding van koning Ferdinand, die van 1914 tot 1927 regeerde.

Koning Ferdinand is voor Roemenië de ‘koning van de nationale eenheid’. In de Eerste Wereldoorlog koos hij niet de zijde van Duitsland en Oostenrijk-Hongarije, waarvoor Roemenië aan het einde van de oorlog bij de vredesverdragen van Versailles werd beloond met aanzienlijke gebiedsuitbreiding. Zo kwamen Transsylvanië, Bessarabië en Bukovina erbij. Dat was reden om Ferdinand in 1922 te kronen tot ‘koning van Groot-Roemenië’.

Op de keerzijde van de munt die op 27 augustus in omloop komt, staat de koning afgebeeld met zijn echtgenote koningin Maria bij hun eerste bezoek aan Oradea op 23 mei 1919 in het met Roemenië herenigde Transsylvanië. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verloor Roemenië een deel van Bukovina aan de Sovjet-Unie, dat ook heel Bessarabië inlijfde. Dat ligt tegenwoordig deels in de republiek Moldavië en in Oekraïne.

De laatste koning die op een Roemeense munt stond afgebeeld was koning Mihai, de kleinzoon van Ferdinand. Mihai werd in 1947 door het nieuwe communistische bewind het land uitgezet. Roemenië heeft eind vorig al wel een speciaal bankbiljet uitgegeven met Ferdinand en Maria, ter herdenking van het samenvoegen van Transsylvanië met Roemenië precies honderd jaar eerder. De laatste jaren zijn leden van het koningshuis, inclusief de in 2017 overleden Mihai, ook op postzegels verschenen.