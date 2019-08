Harry en Meghan, hertog en hertogin van Sussex, hebben de afgelopen week met hun babyzoon Archie doorgebracht op Ibiza. Dat berichtten Spaanse media, en Britse en Amerikaanse bladen hebben het nieuws woensdag overgenomen.

“Volgens verschillende Spaanse media is het trio naar verluidt naar Ibiza gevlogen met een privéjet en verbleven ze tijdens hun zesdaagse reis in een afgelegen villa, ver weg van nieuwsgierige blikken”, aldus Hello Magazine.

De vakantie begon kort nadat Meghan haar 38e verjaardag had gevierd en Spaanse media wijzen erop dat ze eerder op het populaire vakantie-eiland is geweest. In 2016 plaatste ze zelfs foto’s van haar verblijf – toen met vriendinnen – op Instagram.

Buckingham Palace wilde woensdag niet reageren op de berichten, zo schreef The Mirror. Vakanties zijn privé en het jonge gezin lijkt erin geslaagd om buiten het bereik te blijven van verslaggevers en fotografen.