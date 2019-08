Prins Carl Philip van Zweden heeft zich van een geheel andere kant laten zien. De enige zoon van koning Carl Gustaf deed dinsdag mee aan een oefening van de Swedish Sea Rescue Society (SSRS), zo maakte het paleis woensdag bekend.

Geheel in uniform deed Carl Philip mee met de vrijwilligers die het hele jaar klaar staan om in te grijpen bij noodsituaties in het water. Hij voer onder meer mee met een van de reddingsschepen en stapte later op een jetski om zogenaamd een drenkeling uit het water te vissen.

Aanleiding voor de oefening met Carl Philip was de opening van een nieuwe standplaats van de SSRS in Södermalm, een stadsdeel in Stockholm. De reddingsbrigade kreeg daar woensdag officieel een plek bij de Hammarbysluizen.

Carl Philip verrichtte de opening en nam ook het woord. Hij vertelde de aanwezigen dat hij diep onder de indruk was van de vaardigheden en toewijding van de brigade. “De Swedish Sea Rescue Society is een organisatie die echt het verschil maakt”, aldus de prins.