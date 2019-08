Prins Harry maakt volgend weekend zijn opwachting tijdens de rugbyfinale tussen de rivalen St. Helens en Warrington Wolves. Dit kondigde de organisatie woensdag aan.

Interim-voorzitter Simon Johnson van de Rugby Football League laat weten: “De Rugby League Challenge Cup-finale is altijd een speciale en historische dag op de Britse sportkalender. De eerste finale was in 1897 en was voor het eerst in het Wembley Stadion in 1929. We zijn verheugd en vereerd dat de hertog van Sussex aanwezig zal zijn in zijn rol als beschermheer van de Rugby Football League”, aldus Johnson.

“We hopen dat de prins het leuk zal vinden de twee huidige beste teams voor een gepassioneerd en kleurrijk publiek te zien spelen tijdens dit evenement wat we wel het pronkstuk van de competitie mogen noemen.”

Prins Harry is sinds december 2016 beschermheer van de Rugby Football League. Hij nam de taak over van zijn oma koningin Elizabeth die sinds 1952 beschermvrouwe was. Zij woonde in de jaren zestig twee finales bij.

Britse media verwachten dat het een spannende wedstrijd wordt. Warrington verloor de finale vorig jaar, terwijl St. Helens sinds 2008 al niet meer in Wembley is geweest.