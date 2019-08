In het Pacifische koninkrijk Tonga komt mogelijk een verbod op Facebook. Aanleiding zijn berichten op het sociale medium waarin kritiek wordt geuit op de monarchie, meldt Radio Nieuw-Zeeland.

Al langer zijn anonieme gebruikers op Facebook zeer kritisch over de macht die koning Tupou VI heeft. Zij vinden dat de overheid meer zeggenschap zou moeten hebben. Eerder deze maand bedreigden tegenstanders van de monarchie de koning en zijn dochter, waarna de verantwoordelijk minister de staatsomroep liet weten een Facebook-ban te overwegen.

“Het is geen aanval op Facebook of de media, maar de overheid heeft zich gerealiseerd dat we neppe identiteiten niet verantwoordelijk kunnen houden. Er is geen wet voor een dergelijk platform”, lichtte de directeur van het kabelbedrijf toe. “We kunnen de wereld niet beschermen tegen demonen.”

Of en hoe Facebook daadwerkelijk verbannen gaat worden, is nog niet duidelijk. In Tonga bestaat een strenge wet op majesteitsschennis.