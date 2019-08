Prinses Beatrix heeft donderdagavond een traditie in ere gehouden door in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam een uitvoering bij te wonen van het jeugdorkest van de Europese Unie (EUYO). Ook als koningin sloot Beatrix bijna jaarlijks haar vakantie af met een bezoek aan het zomerconcert van het orkest, waarbij ze dan gebruind door de zon haar opwachting maakte. Beatrix was ook een tijdje beschermvrouw van het orkest.

EUYO is in 1976 opgericht om culturele samenwerking, eenheid en vriendschap onder musicerende Europese jongeren te bevorderen. Het orkest, dat meer dan honderd jongeren telt in de leeftijd tussen de 16 en 26 jaar, biedt hun de kans internationale ervaring op te doen in samenwerking met beroemde dirigenten en solisten. Elk jaar melden zich wel 2500 gegadigden aan voor een plekje in het orkest.

Voor prinses Beatrix (81) was het avondje uit in het Concertgebouw de opmaat naar nog drie activiteiten deze maand. Op 26 augustus woont ze in het Haagse Vredespaleis de opening bij van de 79e zitting van het Institut de Droit International (IDI) en drie dagen later is ze traditiegetrouw in Den Haag bij de dansvoorstelling Free To Move. Op 31 augustus slaat Beatrix ter ere van het zeventigjarig bestaan van KWF Kankerbestrijding een speciale penning bij de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht.