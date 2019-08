Erfprins Alois heeft donderdagmorgen ter gelegenheid van de nationale feestdag de bevolking van Liechtenstein toegesproken op de weide naast het vorstelijk slot in Vaduz. De ‘Festrede’ is vast onderdeel van de jaarlijkse ‘Staatsakt’ op de ‘Staatsfeiertag’ van het minivorstendom. De toespraak stond in het teken van de viering van het driehonderdjarig bestaan van Liechtenstein, dat in 1719 in bezit kwam van de gelijknamige vorstenfamilie uit Wenen.

Erfprins Alois, die sinds 2004 het dagelijks bestuur heeft overgenomen van zijn vader vorst Hans Adam II, schilderde in het kort de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van Liechtenstein. Dat ging van een arme, kwetsbare en onderontwikkelde boerengemeenschap naar de welvarende staat die het nu is. Volgens Alois waren er veel uitdagingen om de welvaart en voorspoed ook in de toekomst te behouden. Kleine landen hadden het in het huidige tijdsgewricht ook niet makkelijk, maar hij bleef optimistisch.

Aan het einde van zijn rede nodigde hij de bevolking zoals gebruikelijk namens zijn vader en de rest van de vorstenfamilie uit om een glas te komen drinken in de rozentuin van het Schloss, enkele honderden meters verder. De laatste jaren moeten de Liechtensteiners daarvoor wel vooraf kaarten aanvragen omdat niet iedereen er terecht kan. De festiviteiten gaan de hele dag verder, met donderdagavond een groot jubileumfeest in Vaduz en tot slot een vuurwerk.