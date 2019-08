De nieuwe Japanse keizer Naruhito neemt donderdag voor het eerst sinds de troonswisseling eerder dit jaar deel aan de nationale herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Die plechtigheid wordt gehouden in Tokio en de verwachting is dat ook keizerin Masako aanwezig zal zijn. Japan capituleerde op 15 augustus 1945, kort nadat atoombommen waren afgegooid boven de steden Hiroshima en Nagasaki.

Niet alle genodigden kunnen bij de ceremonie aanwezig zijn, zo bleek woensdag. Dit vanwege de orkaan Krosa die met name het westen van Japan bedreigt. De autoriteiten hadden er bij ruim 300.000 mensen op aangedrongen hun huizen te verlaten. Luchtvaartmaatschappijen hebben honderden lijnvluchten geannuleerd en ook de spoorwegen staakten hun diensten.

Gedurende de 24 uur op donderdag verwacht het weerbureau tot een meter regen in Shikoku, het kleinste van de vier grootste eilanden van Japan. Vorig jaar stierven meer dan tweehonderd mensen in stortregens en overstromingen in delen van West-Japan.

“Het is buitengewoon betreurenswaardig dat we niet aanwezig kunnen zijn, te meer omdat dit de eerste plechtigheid zal zijn met de nieuwe keizer,”, aldus de leider van de delegatie die uit de prefectuur Miyazaki naar Tokio zou reizen. “Maar veiligheid is een topprioriteit en we zullen in plaats daarvan thuis rouwen om de slachtoffers van de oorlog.”