De Britse prinses Margaret was niet onder de indruk van de acteerprestaties van Helena Bonham Carter. Dat vertelt de actrice, die de inmiddels overleden zus van koningin Elizabeth vanaf het komende seizoen speelt in Netflix-serie The Crown, aan Entertainment Weekly.

“Mijn oom kende haar vrij goed”, aldus Bonham Carter. “Ze was best eng. Op een gegeven moment heb ik haar een keer ontmoet op Windsor Castle en zei ze tegen me: ‘je wordt iets beter hè’.” Volgens de actrice doelde de royal daarmee op haar acteerwerk. “Tenminste, ik neem aan dat ze het daar over had.”

De band van de familie van Bonham Carter en het Britse koninklijk huis stamt uit begin vorige eeuw. Helena’s overgrootvader van haar moeders kant, Herbert Henry Asquith, was van 1908 tot 1916 premier van het Verenigd Koninkrijk. Ook haar vaders familie, de Bonham Carters, heeft een aantal prominente Britse politici voortgebracht.

Prinses Margaret was de jongere zus van koningin Elizabeth. Zij overleed op 71-jarige leeftijd op 9 februari 2002; in de laatste jaren van haar leven kreeg ze enkele beroertes. Op 6 mei 1960 trad zij in het huwelijk met de fotograaf Antony Armstrong-Jones, met wie ze twee kinderen kreeg. In 1977 ging het paar uit elkaar.