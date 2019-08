Zweeds koningspaar sluit vakantie in Salzburg af

Het Zweedse koningspaar sluit donderdag zijn korte uitstapje naar het Oostenrijkse Salzburg af en keert via Frankfurt terug naar huis. Dat heeft een paleiswoordvoerder eerder deze week bevestigd.

Koning Carl Gustaf en koningin Silvia woonden woensdagavond een voorstelling bij in het kader van de Salzburger Festspiele. Ze zijn bij de première van de opera Oedipe, van de Roemeense componist George Enescu.

Het koningspaar kwam dinsdag in Salzburg aan. De krant Salzburger Nachrichten meldde dat op het vliegveld niet alles naar wens verliep. De vlucht was een half uur vertraagd en een van de koffers van het koninklijk gezelschap was enige tijd zoek. Vandaar wellicht dat koning Carl Gustaf niet zo vrolijk keek bij aankomst bij zijn logeeradres Schloss Fuschl.

In Salzburg bevindt zich ook Eva O’Neill, de moeder van Chris O’Neill, die is getrouwd met prinses Madeleine. Zij en twee van haar dochters namen het koningspaar dinsdagavond mee uit.